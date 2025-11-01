Imenik tvrtki
Grainger
  • Plaće
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plaće

Grainger Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće

Menadžer Softverskog Inženjerstva naknada in United States u Grainger kreće se od $264K year za Senior Software Engineering Manager do $340K year za Director. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $230K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Grainger. Zadnje ažuriranje: 11/1/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Koji su karijerni nivoi u Grainger?

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u Grainger in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $340,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Grainger za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in United States je $263,000.

