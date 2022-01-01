Imenik tvrtki
Synopsys Plaće

Plaće u Synopsys kreću se od $21,220 ukupne godišnje naknade za Tehnički Pisac na donjoj strani do $413,667 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Synopsys. Zadnje ažuriranje: 9/16/2025

$160K

Hardverski Inženjer
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

ASIC Inženjer

SoC Inženjer

FPGA Inženjer

Softverski Inženjer
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Produkcijski Softverski Inženjer

Znanstvenik Istraživač

Menadžer Proizvoda
69 $284K
100 $343K

Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
Median $121K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
69 $317K
100 $414K
Arhitekt Rješenja
Median $310K

Arhitekt Podataka

Arhitekt Sigurnosti Oblaka

Menadžer Tehničkih Programa
Median $45.5K
Elektroinženjer
Median $326K
Dizajner Proizvoda
Median $145K
Menadžer Dizajna Proizvoda
Median $330K
Znanstvenik Podataka
Median $154K
Prodaja
Median $331K
Menadžer Programa
Median $357K
Poslovni Analitičar
$140K
Korisnička Podrška
$87.1K
Uspjeh Korisnika
$90.5K
Analitičar Podataka
$45.2K
Menadžer Znanosti o Podacima
$159K
Financijski Analitičar
$151K
Ljudski Resursi
$270K
IT Tehnolog
$34.6K
Menadžment Konzultant
$257K
Marketing
$175K
Strojarki Inženjer
$39.9K
Menadžer Projekta
$146K
Prodajni Inženjer
$120K
Tehnički Pisac
$21.2K
UX Istraživač
$193K
Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Synopsys, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Synopsys je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the 100 level s godišnjom ukupnom naknadom od $413,667. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Synopsys je $166,156.

