Prosječna Korisnička Podrška ukupna naknada in Netherlands u F5 Networks kreće se od €79.1K do €111K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u F5 Networks. Zadnje ažuriranje: 9/21/2025

Prosječna Ukupna Naknada

€85.8K - €104K
Netherlands
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
€79.1K€85.8K€104K€111K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U F5 Networks, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Korisnička Podrška u F5 Networks in Netherlands ima godišnju ukupnu naknadu od €110,611. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u F5 Networks za ulogu Korisnička Podrška in Netherlands je €79,144.

