Citrix Plaće

Plaće u Citrix kreću se od $25,125 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $224,420 za Menadžer Dizajna Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Citrix. Zadnje ažuriranje: 10/17/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.
33.33%
GOD 1
33.33%
GOD 2
33.33%
GOD 3
U Citrix, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33.33% stječe se u 1st-GOD (33.33% godišnje)
33.33% stječe se u 2nd-GOD (33.33% godišnje)
33.33% stječe se u 3rd-GOD (33.33% godišnje)
Posjetite Levels.fyi zajednicu za komunikaciju s djelatnicima različitih tvrtki, savjete za karijeru i još mnogo toga.