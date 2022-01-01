Citrix Plaće

Plaće u Citrix kreću se od $25,125 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $224,420 za Menadžer Dizajna Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Citrix . Zadnje ažuriranje: 10/17/2025