Imenik tvrtki
Citrix
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Citrix Plaće

Plaće u Citrix kreću se od $25,125 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $224,420 za Menadžer Dizajna Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Citrix. Zadnje ažuriranje: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Mrežni Inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $220K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $88.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Marketing
Median $182K
Arhitekt Rješenja
Median $123K

Cloud Architect

Poslovni Analitičar
$121K
Korisnička Podrška
$25.1K
Uspjeh Korisnika
$63.6K
Analitičar Podataka
$25.3K
Menadžer Znanosti o Podacima
$94.4K
Znanstvenik Podataka
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
Menadžment Konzultant
$189K
Marketing Operacije
$111K
Dizajner Proizvoda
$180K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$224K
Menadžer Programa
$148K
Prodajni Inženjer
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
Menadžer Tehničkih Programa
$79.2K
Tehnički Pisac
$28.2K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


Raspored Stjecanja

33.33%

GOD 1

33.33%

GOD 2

33.33%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Citrix, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.33% stječe se u 1st-GOD (33.33% godišnje)

  • 33.33% stječe se u 2nd-GOD (33.33% godišnje)

  • 33.33% stječe se u 3rd-GOD (33.33% godišnje)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posjetite Levels.fyi zajednicu za komunikaciju s djelatnicima različitih tvrtki, savjete za karijeru i još mnogo toga.

Posjetite sada!

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Citrix je Menadžer Dizajna Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $224,420. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Citrix je $102,458.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Citrix

Povezane tvrtke

  • F5 Networks
  • Fortinet
  • Zscaler
  • A10 Networks
  • Harmonic
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi