Imenik tvrtki
Citrix
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
Najbolji uvidi
  • Doprinesi nečim jedinstvenim o Citrix što bi moglo biti korisno drugima (npr. savjeti za razgovor, odabir tima, jedinstvena kultura, itd.).
    • O nama

    Citrix Systems, Inc. is an American multinational software company that provides server, application and desktop virtualization, networking, software as a service, and cloud computing technologies.

    citrix.com
    Web stranica
    1989
    Godina osnivanja
    11,000
    Broj zaposlenika
    $1B-$10B
    Procijenjeni prihod
    Sjedište

    Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

    Pretplatite se na verificirane ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

    Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

    Istaknuti poslovi

      Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Citrix

    Povezane tvrtke

    • F5 Networks
    • Fortinet
    • Zscaler
    • A10 Networks
    • Harmonic
    • Pogledaj sve tvrtke ➜

    Ostali resursi