Extreme Networks Plaće

Plaće u Extreme Networks kreću se od $97,013 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $243,775 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Extreme Networks. Zadnje ažuriranje: 9/10/2025

$160K

Softverski Inženjer
P3 $104K
P4 $104K
Korisnička Podrška
$97K
Hardverski Inženjer
$114K

Marketing
$166K
Dizajner Proizvoda
$211K
Menadžer Proizvoda
$133K
Menadžer Programa
$176K
Prodaja
$244K
Prodajni Inženjer
$192K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $195K
Menadžer Tehničkih Programa
$147K
The highest paying role reported at Extreme Networks is Prodaja at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $243,775. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Extreme Networks is $156,225.

