Extreme Networks Plaće

Plaće u Extreme Networks kreću se od $97,013 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $243,775 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Extreme Networks . Zadnje ažuriranje: 9/10/2025