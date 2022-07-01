Imenik tvrtki
Bitrise Plaće

Plaće u Bitrise kreću se od $52,260 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $209,040 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Bitrise. Zadnje ažuriranje: 9/12/2025

$160K

Marketing
$95.4K
Dizajner Proizvoda
$52.3K
Menadžer Proizvoda
$125K

Menadžer Programa
$133K
Softverski Inženjer
$209K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Bitrise में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका Softverski Inženjer at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $209,040 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Bitrise में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $124,936 है।

