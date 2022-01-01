Imenik tvrtki
Airbnb

Airbnb Plaće

Plaće u Airbnb kreću se od $33,473 ukupne godišnje naknade za Poslovni Analitičar na donjoj strani do $836,108 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Airbnb. Zadnje ažuriranje: 9/4/2025

Airbnb logotip

$57K

Softverski Inženjer
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

Android Inženjer

Mobilni Softverski Inženjer

Frontend Softverski Inženjer

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

Znanstvenik Podataka
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
Menadžer Proizvoda
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

Dizajner Proizvoda
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

UX Dizajner

Menadžer Softverskog Inženjerstva
M1 $602K
M2 $765K
Regrutač
G8 $189K
G9 $209K

Tehnički Regrutator

Menadžer Tehničkih Programa
L5 $349K
L6 $499K
Financijski Analitičar
Median $301K
Menadžer Projekta
Median $200K
Marketing
Median $300K
Menadžer Programa
Median $330K
Poslovni Analitičar
Median $33.5K
Analitičar Podataka
Median $157K
Pravni
Median $275K

Pravni Savjetnik

Prodaja
Median $100K
Menadžer Znanosti o Podacima
Median $620K
Administrativni Asistent
Median $155K
Poslovni Razvoj
Median $130K
IT Tehnolog
Median $230K
UX Istraživač
Median $340K
Računovođa
$190K

Tehnički Računovođa

Poslovne Operacije
$349K
Menadžer Poslovnih Operacija
$267K
Copywriter
$246K
Ljudski Resursi
$126K
Marketing Operacije
$367K
Strojarki Inženjer
$295K
Operacije s Ljudima
$402K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$348K
Operacije Prihoda
$266K
Prodajni Inženjer
$71.5K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$117K
Raspored Stjecanja

35%

GOD 1

30%

GOD 2

20%

GOD 3

15%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Airbnb, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 35% stječe se u 1st-GOD (8.75% tromjesečno)

  • 30% stječe se u 2nd-GOD (7.50% tromjesečno)

  • 20% stječe se u 3rd-GOD (5.00% tromjesečno)

  • 15% stječe se u 4th-GOD (3.75% tromjesečno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Airbnb, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Airbnb, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Airbnb je Softverski Inženjer at the G11 level s godišnjom ukupnom naknadom od $836,108. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Airbnb je $301,000.

