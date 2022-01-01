Imenik tvrtki
Airtel India
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Airtel India Plaće

Plaće u Airtel India kreću se od $3,631 ukupne godišnje naknade za Marketinške Operacije na donjoj strani do $113,207 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Airtel India. Zadnje ažuriranje: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
Software Engineer $13.6K
Senior Software Engineer $23.4K
Lead Software Engineer $40.6K
Senior Lead Software Engineer $51.9K

Frontend softverski inženjer

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Softverski inženjer osiguranja kvalitete (QA)

Menadžer Proizvoda
Median $42K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $113K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Znanstvenik Podataka
Median $36.8K
Poslovni Analitičar
Median $21.3K
Poslovni Razvoj
$45.5K
Analitičar Podataka
$35.2K
Financijski Analitičar
$7.5K
Ljudski Resursi
$16.4K
Informatičar (IT)
$4.4K
Marketing
$56.1K
Marketinške Operacije
$3.6K
Dizajner Proizvoda
Median $29K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$67.8K
Menadžer Projekta
$34.2K
Prodaja
$14.7K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$12K
Arhitekt Rješenja
$49.4K

Arhitekt podataka

Ukupne Nagrade
$25.9K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Airtel India je Menadžer Softverskog Inženjerstva s godišnjom ukupnom naknadom od $113,207. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Airtel India je $31,578.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Airtel India

Povezane tvrtke

  • Vodafone
  • BT
  • Safaricom
  • MTS
  • Sprint
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi