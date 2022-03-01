Direktorij Tvrtki
MTS Plaće

Raspon plaća MTS je od $13,866 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Voditelj projekta na donjem kraju do $83,421 za Voditelj znanosti o podacima na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke MTS. Zadnje ažurirano: 8/18/2025

$160K

Softverski inženjer
Junior Software Engineer $27.2K
Software Engineer $40K
Senior Software Engineer $62K
Lead Software Engineer $60.5K

iOS inženjer

Frontend softverski inženjer

Inženjer strojnog učenja

Backend softverski inženjer

Inženjer osiguranja kvalitete (QA)

Inženjer podataka

DevOps inženjer

Znanstvenik podataka
Median $35K
Poslovni analitičar
Median $30.6K

Analitičar podataka
Median $14.7K
Dizajner proizvoda
Median $30.4K
Voditelj proizvoda
Median $48.4K
Voditelj softverskog inženjerstva
Median $66.7K
Voditelj projekta
Median $13.9K
Voditelj znanosti o podacima
Median $83.4K
Administrativni asistent
$81.1K
Financijski analitičar
$18.7K
Ljudski resursi
$16.6K
Informatolog (IT)
$57.3K
Konzultant za upravljanje
$47.6K
Marketing
$27.3K
Voditelj dizajna proizvoda
$68.3K
Arhitekt rješenja
$61.9K
Tehnički voditelj programa
$44.5K
Često postavljena pitanja

