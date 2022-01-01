Direktorij Tvrtki
BT Plaće

Raspon plaća BT je od $7,650 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Analitičar podataka na donjem kraju do $256,275 za Prodaja na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke BT. Zadnje ažurirano: 8/20/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $20.3K

Backend softverski inženjer

Full-stack softverski inženjer

Informatolog (IT)
Median $43.6K
Šef ureda
$88.3K

Korisnička služba
$29.2K
Analitičar podataka
$7.7K
Voditelj znanosti o podacima
$47.8K
Znanstvenik podataka
$17.5K
Financijski analitičar
$88.3K
Hardverski inženjer
$119K
Ljudski resursi
$48.4K
Pravni
$184K
Marketing
$107K
Dizajner proizvoda
$42.7K
Voditelj proizvoda
$73.2K
Voditelj programa
$113K
Voditelj projekta
$9.4K
Prodaja
$256K
Analitičar kibernetičke sigurnosti
$80.1K
Voditelj softverskog inženjerstva
$61K
Arhitekt rješenja
$52.3K

Arhitekt podataka

Tehnički voditelj programa
$74.2K
Tehnički pisac
$10.9K
UX istraživač
$81.5K
Često postavljena pitanja

The highest paying role reported at BT is Prodaja at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $256,275. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BT is $61,004.

