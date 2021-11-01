Aflac Plaće

Plaće u Aflac kreću se od $54,725 ukupne godišnje naknade za Ljudski Resursi na donjoj strani do $302,504 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Aflac . Zadnje ažuriranje: 9/1/2025