Imenik tvrtki
Aflac
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Aflac Plaće

Plaće u Aflac kreću se od $54,725 ukupne godišnje naknade za Ljudski Resursi na donjoj strani do $302,504 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Aflac. Zadnje ažuriranje: 9/1/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Administrativni Asistent
$60.3K
Znanstvenik Podataka
$303K
Ljudski Resursi
$54.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
IT Tehnolog
$101K
Softverski Inženjer
$103K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$156K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

El puesto con mayor remuneración reportado en Aflac es Znanstvenik Podataka at the Common Range Average level con una compensación total anual de $302,504. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Aflac es $101,505.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Aflac

Povezane tvrtke

  • Stripe
  • Square
  • Apple
  • Dropbox
  • Coinbase
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi