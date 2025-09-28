कंपनी निर्देशिका
Nimble Robotics
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Nimble Robotics सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Nimble Robotics में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $145K है। Nimble Robotics के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें।

औसत पैकेज
company icon
Nimble Robotics
Software Engineer
San Francisco, CA
प्रति वर्ष कुल
$145K
स्तर
-
मूल वेतन
$145K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Nimble Robotics?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at Nimble Robotics in United States sits at a yearly total compensation of $193,618. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Nimble Robotics for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in United States is $145,000.

अन्य संसाधन