Snap वेतन

Snap का वेतन निम्न स्तर पर ट्रस्ट एंड सेफ्टी के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $61,215 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $1,472,985 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Snap. अंतिम अपडेट: 9/6/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
L3 $200K
L4 $395K
L5 $562K
L6 $733K
L7 $816K

मशीन लर्निंग इंजीनियर

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

नेटवर्किंग इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सिक्यूरिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर

वर्चुअल रियलिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर

रिसर्च साइंटिस्ट

डेटा साइंटिस्ट
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
प्रोडक्ट मैनेजर
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
L5 $736K
L6 $666K
L7 $826K
L8 $1.47M
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
सेल्स
Median $235K

अकाउंट एक्जीक्यूटिव

अकाउंट मैनेजर

प्रोडक्ट डिज़ाइनर
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

यूएक्स डिजाइनर

रिक्रूटर
L3 $146K
L4 $162K

टेक्निकल रिक्रूटर

मार्केटिंग
L3 $182K
L4 $251K

प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर

प्रोग्राम मैनेजर
Median $260K
अकाउंटेंट
Median $150K

टेक्निकल अकाउंटेंट

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
Median $165K
मैकेनिकल इंजीनियर
Median $352K
बिज़नेस एनालिस्ट
$90.5K
बिज़नेस डेवलपमेंट
$304K
कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स
$79.9K
डेटा एनालिस्ट
$144K
डेटा साइंस मैनेजर
$302K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
$234K
हार्डवेयर इंजीनियर
$144K
लीगल
$120K
मैनेजमेंट कंसल्टेंट
$377K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$176K
ऑप्टिकल इंजीनियर
$527K
पार्टनर मैनेजर
$643K
प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर
$570K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$98K
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
$159K
ट्रस्ट एंड सेफ्टी
$61.2K
वेस्टिंग अनुसूची

100%

वर्ष 1

स्टॉक प्रकार
RSU

Snap में, RSUs 1-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 100% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (8.33% मासिक)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Snap में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (2.77% मासिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.77% मासिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.77% मासिक)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Snap में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

वर्ष 1

33%

वर्ष 2

13%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Snap में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 54% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (4.50% मासिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.75% मासिक)

  • 13% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (1.08% मासिक)

Monthly vesting, no 1 year cliff

सामान्य प्रश्न

The highest paying role reported at Snap is सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर at the L8 level with a yearly total compensation of $1,472,985. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Snap is $302,575.

