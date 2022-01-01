कंपनी निर्देशिका
Ingram Micro वेतन

Ingram Micro का वेतन कम-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $10,091 से लेकर उच्च-अंत में में एक समाधान वास्तुकार के लिए $264,924 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Ingram Micro. अंतिम अपडेट: 8/12/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $10.1K
उत्पाद डिजाइनर
Median $168K

यूएक्स डिजाइनर

डेटा वैज्ञानिक
Median $83.9K

व्यवसाय विश्लेषक
$186K
वित्तीय विश्लेषक
$127K
सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी)
$146K
विपणन
$101K
उत्पाद प्रबंधक
$83.6K
परियोजना प्रबंधक
$119K
बिक्री
$72.5K
बिक्री इंजीनियर
$20.7K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$81K
समाधान वास्तुकार
$265K
तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक
$176K
यूएक्स अनुसंधानकर्ता
$77.4K
उद्यम पूंजीपति
$66.7K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Ingram Micro में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका समाधान वास्तुकार at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $264,924 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Ingram Micro में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $92,702 है।

