Ingram Micro डेटा साइंटिस्ट वेतन

Ingram Micro में मध्यक डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in Canada पैकेज प्रति year कुल CA$117K है। Ingram Micro के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/1/2025

औसत पैकेज
company icon
Ingram Micro
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
प्रति वर्ष कुल
CA$117K
स्तर
hidden
मूल वेतन
CA$109K
Stock (/yr)
CA$0
बोनस
CA$8.1K
कंपनी में वर्ष
0-1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2-4 वर्ष
नवीनतम वेतन सबमिशन
Ingram Micro in Canada में डेटा साइंटिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CA$153,120 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Ingram Micro में डेटा साइंटिस्ट भूमिका in Canada के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CA$118,667 है।

