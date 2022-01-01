कंपनी निर्देशिका
Domo
Domo वेतन

Domo का वेतन निम्न स्तर पर ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $22,928 से उच्च स्तर पर प्रोडक्ट मैनेजर के लिए $183,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Domo. अंतिम अपडेट: 10/14/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $155K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
Median $115K

यूएक्स डिजाइनर

प्रोडक्ट मैनेजर
Median $183K

मार्केटिंग
Median $183K
एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट
$44.8K
डेटा साइंटिस्ट
$125K
ग्राफिक डिज़ाइनर
$22.9K
रिक्रूटर
$141K
सेल्स
$163K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$159K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$77.4K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Domo में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

सामान्य प्रश्न

Domo में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोडक्ट मैनेजर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $183,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Domo में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $140,700 है।

