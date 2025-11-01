Ingram Micro सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Ingram Micro में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India Software Engineer II के लिए प्रति year ₹925K से Senior Software Engineer के लिए प्रति year ₹1.65M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in India पैकेज कुल ₹1.11M है। Ingram Micro के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/1/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Associate Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
