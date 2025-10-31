Capital One सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Capital One में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States Associate Software Eng के लिए प्रति year $139K से Senior Distinguished Eng के लिए प्रति year $476K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $151K है। Capital One के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/31/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Associate Software Eng
$139K
$132K
$387
$7.3K
Software Eng
$152K
$147K
$143
$4.8K
Senior Software Eng
$189K
$178K
$188
$9.9K
Lead Software Eng
$222K
$201K
$5.8K
$15.3K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
33.3%
वर्ष 1
33.3%
वर्ष 2
33.3%
वर्ष 3
Capital One में, Options 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)
33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)
33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)
