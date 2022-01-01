कंपनी निर्देशिका
Capital One
Capital One वेतन

Capital One का वेतन निम्न स्तर पर कस्टमर सर्विस के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $46,000 से उच्च स्तर पर प्रोडक्ट मैनेजर के लिए $523,333 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Capital One. अंतिम अपडेट: 9/7/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

आईओएस इंजीनियर

मोबाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फ्रंटएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

मशीन लर्निंग इंजीनियर

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

नेटवर्किंग इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सिक्यूरिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर

रिसर्च साइंटिस्ट

प्रोडक्ट मैनेजर
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
बिज़नेस एनालिस्ट
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

डेटा एनालिस्ट
Median $120K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
डेटा साइंटिस्ट
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
प्रोजेक्ट मैनेजर
Median $110K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

यूएक्स डिजाइनर

मोबाइल डिजाइनर

फाइनेंशियल एनालिस्ट
Median $120K

रिस्क एनालिस्ट

फ्रॉड एनालिस्ट

डेटा साइंस मैनेजर
Median $251K
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
Median $175K

टेक्नोलॉजी रिस्क एनालिस्ट

ह्यूमन रिसोर्सेज
Median $110K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
रिक्रूटर
Median $120K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
Median $265K

डेटा आर्किटेक्ट

Cloud Security Architect

वेंचर कैपिटलिस्ट
Median $152K

प्रिंसिपल

एसोसिएट

चीफ ऑफ स्टाफ
Median $150K
सेल्स
Median $184K
अकाउंटेंट
Median $100K

टेक्निकल अकाउंटेंट

मैनेजमेंट कंसल्टेंट
Median $118K
बिज़नेस ऑपरेशन्स
Median $177K
कस्टमर सर्विस
Median $46K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
Median $158K
मार्केटिंग
Median $77.3K
प्रोग्राम मैनेजर
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
यूएक्स रिसर्चर
Median $133K
बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
Median $90.5K
इन्वेस्टमेंट बैंकर
Median $110K
बिज़नेस डेवलपमेंट
Median $136K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
Median $96K
एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट
$65.5K
कॉरपोरेट डेवलपमेंट
$166K
कस्टमर सक्सेस
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
ग्राफिक डिज़ाइनर
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
Options

Capital One में, Options 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

सामान्य प्रश्न

Capital One में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोडक्ट मैनेजर at the Vice President level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $523,333 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Capital One में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $149,509 है।

अन्य संसाधन