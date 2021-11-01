ספריית חברות
Travelers
Travelers משכורות

המשכורת של Travelers נעה בין $51,299 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט פיננסי ברמה הנמוכה לבין $281,585 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Travelers. עודכן לאחרונה: 10/26/2025

מהנדס תוכנה
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $159K
Senior Software Engineer $176K
Lead Software Engineer $271K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס נתונים

מהנדס תוכנה ייצור

מדען נתונים
Median $135K
אקטואר
Median $143K

מנהל מוצר
Median $163K
מנהל פרויקט
Median $155K
מבטח
Median $121K
מכירות
Median $132K
מעצב מוצר
Median $96K
רואה חשבון
$86.6K
אנליסט עסקי
$86.9K
שירות לקוחות
$84K
תפעול שירות לקוחות
$64.3K
אנליסט נתונים
$95.5K
מנהל מדעי נתונים
$179K
אנליסט פיננסי
$51.3K
מהנדס גאולוגי
$79.6K
מעצב גרפי
$84.6K
Cybersecurity Analyst
$209K
מנהל הנדסת תוכנה
$282K
ארכיטקט פתרונות
$261K

Data Architect

מנהל תוכנית טכנית
$129K
משקיע הון סיכון
$98.5K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Travelers הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $281,585. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Travelers הוא $129,350.

