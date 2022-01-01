ספריית חברות
CoStar Group
CoStar Group משכורות

המשכורת של CoStar Group נעה בין $60,000 בפיצוי כולל בשנה עבור שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $241,200 עבור מנהל תוכנית טכנית ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של CoStar Group. עודכן לאחרונה: 10/13/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס רשתות

מהנדס דבאופס

מדען נתונים
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

מעצב מוצר
Median $105K

מעצב חוויית משתמש

מנהל מוצר
Median $130K
שירות לקוחות
Median $60K
שיווק
Median $82K
אנליסט עסקי
$197K
פיתוח עסקי
$134K
אנליסט נתונים
$144K
אנליסט פיננסי
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
תפעול שיווק
$61.6K
מכירות
$149K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $230K
מנהל תוכנית טכנית
$241K
משקיע הון סיכון
$114K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בCoStar Group, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-CoStar Group הוא מנהל תוכנית טכנית at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $241,200. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-CoStar Group הוא $132,000.

משאבים נוספים