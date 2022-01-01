ספריית חברות
מורגן סטנלי משכורות

המשכורת של Morgan Stanley נעה בין $21,750 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $399,990 עבור מהנדס חומרה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של מורגן סטנלי. עודכן לאחרונה: 10/17/2025

מהנדס תוכנה
L3 $21.8K
L4 $32.1K
L5 $59.1K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

מהנדס נתונים

בנקאי השקעות
Analyst $140K
Associate $239K
Vice President $330K
אנליסט עסקי
L3 $99K
L4 $118K
L5 $184K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

מדען נתונים
L3 $131K
L4 $166K
L5 $247K

חוקר כמותי

אנליסט פיננסי
L3 $104K
L4 $125K
L5 $250K
מנהל מוצר
L3 $177K
L4 $133K
L5 $180K
L6 $348K
מנהל הנדסת תוכנה
L3 $29.6K
L4 $37.3K
L5 $68.7K
L6 $100K
מנהל פרויקט
L3 $127K
L4 $145K
Information Technologist (IT)
Median $130K
תפעול עסקי
Median $66.8K
מנהל תוכנית טכנית
Median $191K
רואה חשבון
Median $115K

Technical Accountant

מכירות
Median $150K
ארכיטקט פתרונות
Median $265K

Data Architect

משאבי אנוש
Median $160K
משפטי
Median $187K
משקיע הון סיכון
Median $120K

אסוסיאייט

אנליסט

שיווק
Median $120K
עוזר אדמיניסטרטיבי
$99.5K
מנהל תפעול עסקי
$296K
פיתוח עסקי
$92.5K
שירות לקוחות
$50.1K
הצלחת לקוחות
$49.2K
אנליסט נתונים
$58.6K
מהנדס חומרה
$400K
יועץ ניהולי
Median $60K
תפעול שיווק
$63.5K
מנהל עיצוב מוצר
$129K
מנהל תוכנית
$196K
גיוס
$161K
ענייני רגולציה
$149K
Cybersecurity Analyst
$79.6K
חוקר UX
$99.5K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Morgan Stanley הוא מהנדס חומרה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $399,990. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Morgan Stanley הוא $128,175.

