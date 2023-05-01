ספריית חברות
Monarch Tractor
Monarch Tractor משכורות

המשכורת של Monarch Tractor נעה בין $125,625 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $260,295 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Monarch Tractor. עודכן לאחרונה: 9/16/2025

$160K

מנהל תוכנית טכנית
Median $168K
מהנדס מכונות
$143K
מנהל מוצר
$144K

מהנדס תוכנה
$126K
מנהל הנדסת תוכנה
$260K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Monarch Tractor הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $260,295. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Monarch Tractor הוא $144,218.

משאבים נוספים