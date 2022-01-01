Snap משכורות

המשכורת של Snap נעה בין $61,215 בפיצוי כולל בשנה עבור אמון ובטיחות ברמה הנמוכה לבין $1,472,985 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Snap. עודכן לאחרונה: 9/6/2025
100%
שנה 1
בSnap, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 1 שנים:
100% בוקע ב 1st-שנה (8.33% חודשי)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
שנה 1
33.3%
שנה 2
33.3%
שנה 3
בSnap, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
33.3% בוקע ב 1st-שנה (2.77% חודשי)
33.3% בוקע ב 2nd-שנה (2.77% חודשי)
33.3% בוקע ב 3rd-שנה (2.77% חודשי)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בSnap, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
שנה 1
33%
שנה 2
13%
שנה 3
בSnap, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
54% בוקע ב 1st-שנה (4.50% חודשי)
33% בוקע ב 2nd-שנה (2.75% חודשי)
13% בוקע ב 3rd-שנה (1.08% חודשי)
Monthly vesting, no 1 year cliff
