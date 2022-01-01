ספריית חברות
Snap משכורות

המשכורת של Snap נעה בין $61,215 בפיצוי כולל בשנה עבור אמון ובטיחות ברמה הנמוכה לבין $1,472,985 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Snap. עודכן לאחרונה: 9/6/2025

מהנדס תוכנה
L3 $200K
L4 $395K
L5 $562K
L6 $733K
L7 $816K

מהנדס למידת מכונה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס רשתות

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

מהנדס תוכנה ייצור

מהנדס תוכנה אבטחה

מהנדס תוכנה מציאות וירטואלית

מדען מחקר

מדען נתונים
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
מנהל מוצר
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

מנהל הנדסת תוכנה
L5 $736K
L6 $666K
L7 $826K
L8 $1.47M
מנהל תוכנית טכנית
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
מכירות
Median $235K

מנהל חשבון

מנהל לקוחות

מעצב מוצר
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

מעצב חוויית משתמש

גיוס
L3 $146K
L4 $162K

רקרוטר טכני

שיווק
L3 $182K
L4 $251K

מנהל שיווק מוצר

מנהל תוכנית
Median $260K
רואה חשבון
Median $150K

רואה חשבון טכני

טכנולוג מידע (IT)
Median $165K
מהנדס מכונות
Median $352K
אנליסט עסקי
$90.5K
פיתוח עסקי
$304K
תפעול שירות לקוחות
$79.9K
אנליסט נתונים
$144K
מנהל מדעי נתונים
$302K
אנליסט פיננסי
$234K
מהנדס חומרה
$144K
משפטי
$120K
יועץ ניהולי
$377K
תפעול שיווק
$176K
מהנדס אופטיקה
$527K
מנהל שותפויות
$643K
מנהל עיצוב מוצר
$570K
מנהל פרויקט
$98K
אנליסט אבטחת סייבר
$159K
אמון ובטיחות
$61.2K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


לוח זמני הבשלה

100%

שנה 1

סוג מניות
RSU

בSnap, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 1 שנים:

  • 100% בוקע ב 1st-שנה (8.33% חודשי)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בSnap, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (2.77% חודשי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (2.77% חודשי)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (2.77% חודשי)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בSnap, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

שנה 1

33%

שנה 2

13%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בSnap, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 54% בוקע ב 1st-שנה (4.50% חודשי)

  • 33% בוקע ב 2nd-שנה (2.75% חודשי)

  • 13% בוקע ב 3rd-שנה (1.08% חודשי)

Monthly vesting, no 1 year cliff

שאלות נפוצות

