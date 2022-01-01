Coinbase משכורות

המשכורת של Coinbase נעה בין $69,345 בפיצוי כולל בשנה עבור שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $1,186,000 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Coinbase. עודכן לאחרונה: 9/5/2025
100%
שנה 1
בCoinbase, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 1 שנים:
100% בוקע ב 1st-שנה (25.00% רבעוני)
Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בCoinbase, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)
