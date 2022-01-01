ספריית חברות
Coinbase
Coinbase משכורות

המשכורת של Coinbase נעה בין $69,345 בפיצוי כולל בשנה עבור שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $1,186,000 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Coinbase. עודכן לאחרונה: 9/5/2025

מהנדס תוכנה
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

מהנדס תוכנה פרונט-אנד

מהנדס למידת מכונה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס תוכנה ייצור

מהנדס קריפטו

מנהל מוצר
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
מעצב מוצר
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

מעצב אינטראקציה

מעצב חוויית משתמש

מדען נתונים
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
מנהל תוכנית טכנית
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
מנהל הנדסת תוכנה
M6 $560K
M7 $772K
אנליסט אבטחת סייבר
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
משאבי אנוש
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
שיווק
IC5 $200K
IC6 $270K

מנהל שיווק מוצר

מנהל תוכנית
IC4 $163K
IC5 $193K
מנהל פרויקט
IC5 $213K
IC6 $346K
אנליסט פיננסי
Median $214K
אנליסט נתונים
Median $175K
פיתוח עסקי
Median $477K
משפטי
Median $526K
טכנולוג מידע (IT)
Median $240K
מנהל מדעי נתונים
Median $380K
עוזר אדמיניסטרטיבי
$143K
תפעול עסקי
$200K
אנליסט עסקי
$263K
שירות לקוחות
$69.3K
תפעול שירות לקוחות
$135K
הצלחת לקוחות
$352K
יועץ ניהולי
$335K
תפעול שיווק
$550K
גיוס
$228K
מכירות
$213K
ארכיטקט פתרונות
$219K

אדריכל נתונים

Cloud Security Architect

חוקר UX
Median $262K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


לוח זמני הבשלה

100%

שנה 1

סוג מניות
RSU

בCoinbase, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 1 שנים:

  • 100% בוקע ב 1st-שנה (25.00% רבעוני)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בCoinbase, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

יש לך שאלה? שאל את הקהילה.

בקר בקהילת Levels.fyi כדי להתחבר עם עובדים מחברות שונות, לקבל טיפים לקריירה ועוד.

בקר עכשיו!

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Coinbase הוא מהנדס תוכנה at the IC8 level עם תגמול כולל שנתי של $1,186,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Coinbase הוא $268,745.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Coinbase

