חבילת הפיצוי החציונית של יועץ ניהולי in United States ב-Berkeley Research Group מגיעה ל-$100K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Berkeley Research Group. עדכון אחרון: 9/21/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Berkeley Research Group
Senior Associate
Miami, FL
סה״כ לשנה
$100K
דרגה
L2
משכורת בסיס
$93K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$7K
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Berkeley Research Group?

$160K

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור יועץ ניהולי ב-Berkeley Research Group in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $190,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Berkeley Research Group עבור תפקיד יועץ ניהולי in United States הוא $100,000.

