הפיצוי הכולל הממוצע של שירות לקוחות in Canada ב-Bench Accounting נע בין CA$64.7K לבין CA$93.9K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Bench Accounting. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$53.1K - $61.6K
Canada
טווח שכיח
טווח אפשרי
$46.8K$53.1K$61.6K$67.9K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Bench Accounting?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור שירות לקוחות ב-Bench Accounting in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$93,883. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Bench Accounting עבור תפקיד שירות לקוחות in Canada הוא CA$64,693.

משאבים נוספים

