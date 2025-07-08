BlueDot משכורות

ספריית חברות
המשכורת של BlueDot נעה בין $64,974 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט פיננסי ברמה הנמוכה לבין $112,110 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של BlueDot. עודכן לאחרונה: 8/31/2025

$160K

מדען נתונים
$79.1K
אנליסט פיננסי
$65K
מעצב מוצר
$88.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
מנהל מוצר
$112K
מהנדס תוכנה
$109K
שאלות נפוצות

The highest paying role reported at BlueDot is מנהל מוצר at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $112,110. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BlueDot is $88,271.

