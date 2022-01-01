BlueCat משכורות

ספריית חברות
המשכורת של BlueCat נעה בין $74,625 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב מוצר ברמה הנמוכה לבין $254,720 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של BlueCat. עודכן לאחרונה: 8/31/2025

מעצב מוצר
$74.6K
מנהל מוצר
$129K
מכירות
$132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
מהנדס תוכנה
$255K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-BlueCat הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $254,720. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-BlueCat הוא $130,417.

משאבים נוספים