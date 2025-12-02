ADNOC מהנדס תוכנה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס תוכנה in United Arab Emirates ב-ADNOC נע בין AED 218K לבין AED 299K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ADNOC. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע $64.4K - $76.5K United Arab Emirates טווח שכיח טווח אפשרי $59.5K $64.4K $76.5K $81.4K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מהנדס תוכנה דיווחים ב ADNOC כדי לפתוח!

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל.