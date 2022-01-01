ספריית חברות
Dropbox
Dropbox משכורות

המשכורת של Dropbox נעה בין $85,576 בפיצוי כולל בשנה עבור שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $884,238 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Dropbox. עודכן לאחרונה: 9/10/2025

$160K

מהנדס תוכנה
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

מהנדס נתונים

מהנדס תוכנה אבטחה

מעצב מוצר
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

מעצב אינטראקציה

מעצב חוויית משתמש

מנהל מוצר
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

מנהל הנדסת תוכנה
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
מדען נתונים
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
שיווק
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
מנהל תוכנית טכנית
IC3 $253K
IC4 $314K
גיוס
IC3 $154K
IC4 $212K
חוקר UX
Median $240K
מנהל עיצוב מוצר
Median $426K
מנהל תוכנית
Median $157K
מכירות
Median $180K
ארכיטקט פתרונות
Median $171K

אדריכל נתונים

אדריכל אבטחת ענן

עוזר אדמיניסטרטיבי
$104K
תפעול עסקי
$191K
מנהל תפעול עסקי
$151K
אנליסט עסקי
$198K
פיתוח עסקי
$428K
ראש מטה
$111K
פיתוח תאגידי
$134K
שירות לקוחות
$85.6K
אנליסט נתונים
$197K
מנהל מדעי נתונים
$667K
אנליסט פיננסי
$96.5K
מעצב גרפי
$222K
מהנדס חומרה
$308K
משאבי אנוש
$343K
טכנולוג מידע (IT)
$145K
משפטי
$196K
תפעול שיווק
$180K
מנהל שותפויות
$98.6K
מהנדס מכירות
$365K
אנליסט אבטחת סייבר
$319K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בDropbox, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Dropbox הוא מנהל הנדסת תוכנה at the M6 level עם תגמול כולל שנתי של $884,238. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Dropbox הוא $242,822.

משאבים נוספים