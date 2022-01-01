Dropbox משכורות

המשכורת של Dropbox נעה בין $85,576 בפיצוי כולל בשנה עבור שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $884,238 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Dropbox. עודכן לאחרונה: 9/10/2025
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בDropbox, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)
