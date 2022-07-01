ספריית חברות
Acumed
Acumed משכורות

המשכורת החציונית של Acumed היא $174,125 עבור מנהל תוכנית . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Acumed. עודכן לאחרונה: 10/10/2025

$160K

מנהל תוכנית
$174K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Acumed הוא מנהל תוכנית at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $174,125. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Acumed הוא $174,125.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Acumed

משאבים נוספים