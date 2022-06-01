Répertoire d'entreprises
Thrive Global
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Thrive Global Salaires

Le salaire de Thrive Global va de $126,500 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $418,000 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Thrive Global. Dernière mise à jour : 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Designer Produit
Median $127K

Designer UX

Ingénieur Logiciel
Median $204K
Chef de Produit
Median $418K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Analyste Business
$129K
Manager Science des Données
$214K
Manager Design Produit
$259K
Recruteur
$219K
Manager Ingénierie Logiciel
$206K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Thrive Global est Chef de Produit avec une rémunération totale annuelle de $418,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Thrive Global est de $209,863.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Thrive Global

Entreprises similaires

  • Rally Health
  • HealthifyMe
  • Hinge Health
  • Blink Health
  • Owlet
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources