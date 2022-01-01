Répertoire d'entreprises
Blink Health
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Blink Health Salaires

Le salaire de Blink Health va de $35,529 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $504,161 pour un Manager Science des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Blink Health. Dernière mise à jour : 10/10/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
IC4 $35.5K
IC5 $77K

Ingénieur Logiciel Backend

Chef de Produit
Median $235K
Analyste Business
$189K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Manager Science des Données
$504K
Scientifique des Données
Median $150K
Designer Produit
Median $165K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $275K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Blink Health, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

Vous avez une question ? Demandez à la communauté.

Visitez la communauté Levels.fyi pour échanger avec des employés de différentes entreprises, obtenir des conseils de carrière, et plus encore.

Visitez maintenant !

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Blink Health est Manager Science des Données at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $504,161. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Blink Health est de $177,025.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Blink Health

Entreprises similaires

  • Rally Health
  • Nomad Health
  • Healthcare Bluebook
  • Postmates
  • Collective Health
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources