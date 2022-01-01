Répertoire des entreprises
Rally Health
Rally Health Salaires

La fourchette de salaires de Rally Health va de $89,445 en rémunération totale par an pour un Ressources humaines au bas de l'échelle à $321,300 pour un Data Scientist au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Rally Health. Dernière mise à jour : 8/20/2025

$160K

Data Scientist
$321K
Ressources humaines
$89.4K
Designer de produits
Median $153K

Chef de produit
Median $210K
Recruteur
$156K
Responsable de l'ingénierie logicielle
Median $305K
Responsable de programme technique
$219K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Rally Health, Options sont soumis à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% acquiert dans le 1st-AN (12.50% semestriel)

  • 25% acquiert dans le 2nd-AN (12.50% semestriel)

  • 25% acquiert dans le 3rd-AN (12.50% semestriel)

  • 25% acquiert dans le 4th-AN (12.50% semestriel)

FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Rally Health est Data Scientist at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $321,300. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Rally Health est de $210,000.

