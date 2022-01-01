Hinge Health Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Hinge Health va de $48,540 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $353,225 pour un Manager Design Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Hinge Health. Dernière mise à jour : 9/5/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $175K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Manager Ingénierie Logiciel
Median $240K
Chef de Produit
Median $232K

Opérations Business
$142K
Manager Opérations Business
$147K
Analyste Business
$124K
Développement Corporate
$271K
Analyste de Données
$133K
Scientifique des Données
$271K
Analyste Financier
$234K
Designer Industriel
$261K
Technologue de l'Information (TI)
$75K
Marketing
$118K
Opérations Marketing
$158K
Designer Produit
$48.5K
Manager Design Produit
$353K
Chef de Projet
$116K
Chercheur UX
$207K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Hinge Health, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Hinge Health est Manager Design Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $353,225. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Hinge Health est de $166,550.

