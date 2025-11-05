La rémunération Ingénieur Logiciel in United Kingdom chez Snap va de £96.5K par year pour L3 à £251K par year pour L5. Le package de rémunération médian in United Kingdom year totalise £188K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Snap. Dernière mise à jour : 11/5/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L3
£96.5K
£72.5K
£20.8K
£3.2K
L4
£177K
£100K
£76.3K
£743.8
L5
£251K
£128K
£123K
£0
L6
£ --
£ --
£ --
£ --
100%
AN 1
Chez Snap, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 1 ans :
100% s'acquiert dans le 1st-AN (8.33% mensuel)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
Chez Snap, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (2.77% mensuel)
33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.77% mensuel)
33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.77% mensuel)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Snap, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
AN 1
33%
AN 2
13%
AN 3
Chez Snap, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
54% s'acquiert dans le 1st-AN (4.50% mensuel)
33% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.75% mensuel)
13% s'acquiert dans le 3rd-AN (1.08% mensuel)
Monthly vesting, no 1 year cliff
