Airbnb

Airbnb Salaires

Le salaire de Airbnb va de $33,473 en rémunération totale par an pour un Analyste Business dans le bas de la fourchette à $836,108 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Airbnb. Dernière mise à jour : 9/4/2025

Logo de Airbnb

$57K

Ingénieur Logiciel
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

Ingénieur Android

Ingénieur Logiciel Mobile

Ingénieur Logiciel Frontend

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur de Données

Scientifique des Données
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
Chef de Produit
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

Designer Produit
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

Designer UX

Manager Ingénierie Logiciel
M1 $602K
M2 $765K
Recruteur
G8 $189K
G9 $209K

Recruteur Technique

Chef de Programme Technique
L5 $349K
L6 $499K
Analyste Financier
Median $301K
Chef de Projet
Median $200K
Marketing
Median $300K
Chef de Programme
Median $330K
Analyste Business
Median $33.5K
Analyste de Données
Median $157K
Juridique
Median $275K

Conseiller Juridique

Ventes
Median $100K
Manager Science des Données
Median $620K
Assistant Administratif
Median $155K
Développement Commercial
Median $130K
Technologue de l'Information (TI)
Median $230K
Chercheur UX
Median $340K
Comptable
$190K

Comptable Technique

Opérations Business
$349K
Manager Opérations Business
$267K
Rédacteur Publicitaire
$246K
Ressources Humaines
$126K
Opérations Marketing
$367K
Ingénieur Mécanique
$295K
Opérations RH
$402K
Manager Design Produit
$348K
Opérations Revenus
$266K
Ingénieur Commercial
$71.5K
Analyste Cybersécurité
$117K
Calendrier d'acquisition

35%

AN 1

30%

AN 2

20%

AN 3

15%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Airbnb, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 35% s'acquiert dans le 1st-AN (8.75% trimestriel)

  • 30% s'acquiert dans le 2nd-AN (7.50% trimestriel)

  • 20% s'acquiert dans le 3rd-AN (5.00% trimestriel)

  • 15% s'acquiert dans le 4th-AN (3.75% trimestriel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Airbnb, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Airbnb, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Airbnb est Ingénieur Logiciel at the G11 level avec une rémunération totale annuelle de $836,108. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Airbnb est de $301,000.

Autres ressources