Répertoire d'entreprises
Snap
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Snap Salaires

Le salaire de Snap va de $61,215 en rémunération totale par an pour un Confiance et Sécurité dans le bas de la fourchette à $1,472,985 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Snap. Dernière mise à jour : 9/6/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
L3 $200K
L4 $395K
L5 $562K
L6 $733K
L7 $816K

Ingénieur en Apprentissage Automatique

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Réseau

Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ)

Ingénieur Logiciel de Production

Ingénieur Logiciel de Sécurité

Ingénieur Logiciel de Réalité Virtuelle

Chercheur Scientifique

Scientifique des Données
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
Chef de Produit
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Manager Ingénierie Logiciel
L5 $736K
L6 $666K
L7 $826K
L8 $1.47M
Chef de Programme Technique
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
Ventes
Median $235K

Chargé de Compte

Gestionnaire de Compte

Designer Produit
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

Designer UX

Recruteur
L3 $146K
L4 $162K

Recruteur Technique

Marketing
L3 $182K
L4 $251K

Gestionnaire Marketing Produit

Chef de Programme
Median $260K
Comptable
Median $150K

Comptable Technique

Technologue de l'Information (TI)
Median $165K
Ingénieur Mécanique
Median $352K
Analyste Business
$90.5K
Développement Commercial
$304K
Opérations Service Client
$79.9K
Analyste de Données
$144K
Manager Science des Données
$302K
Analyste Financier
$234K
Ingénieur Matériel
$144K
Juridique
$120K
Consultant en Management
$377K
Opérations Marketing
$176K
Ingénieur Optique
$527K
Gestionnaire Partenaires
$643K
Manager Design Produit
$570K
Chef de Projet
$98K
Analyste Cybersécurité
$159K
Confiance et Sécurité
$61.2K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

100%

AN 1

Type d'actions
RSU

Chez Snap, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 1 ans :

  • 100% s'acquiert dans le 1st-AN (8.33% mensuel)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Snap, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (2.77% mensuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.77% mensuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.77% mensuel)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Snap, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

AN 1

33%

AN 2

13%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Snap, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 54% s'acquiert dans le 1st-AN (4.50% mensuel)

  • 33% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.75% mensuel)

  • 13% s'acquiert dans le 3rd-AN (1.08% mensuel)

Monthly vesting, no 1 year cliff

Vous avez une question ? Demandez à la communauté.

Visitez la communauté Levels.fyi pour échanger avec des employés de différentes entreprises, obtenir des conseils de carrière, et plus encore.

Visitez maintenant !

FAQ

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Snap είναι Manager Ingénierie Logiciel at the L8 level με ετήσια συνολική αμοιβή $1,472,985. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Snap είναι $302,575.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Snap

Entreprises similaires

  • Airbnb
  • Roblox
  • Lyft
  • Marketo
  • Coupang
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources