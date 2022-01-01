Répertoire d'entreprises
Enfusion
Enfusion Salaires

Le salaire de Enfusion va de $50,113 en rémunération totale par an pour un Chef de Projet dans le bas de la fourchette à $120,750 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Enfusion. Dernière mise à jour : 9/6/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $121K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Comptable
$116K
Analyste Business
$90.3K

Technologue de l'Information (TI)
$61K
Chef de Projet
$50.1K
Chef de Programme Technique
$78.4K
Rédacteur Technique
$67.3K
FAQ

The highest paying role reported at Enfusion is Ingénieur Logiciel with a yearly total compensation of $120,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Enfusion is $78,390.

Autres ressources