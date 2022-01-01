Vanguard Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Vanguard va de $50,250 en rémunération totale par an pour un Succès Client dans le bas de la fourchette à $348,250 pour un Opérations Business dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Vanguard. Dernière mise à jour : 9/7/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
TI05 $104K
TS01 $125K
TS02 $146K
TS03 $183K
TS04 $243K

Ingénieur en Apprentissage Automatique

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ)

Ingénieur de Données

Scientifique des Données
TS02 $132K
TS03 $173K
Chef de Produit
Median $142K

Designer Produit
Median $120K

Designer UX

Analyste de Données
TS02 $133K
TS03 $153K
Chef de Projet
Median $128K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $195K
Comptable
Median $103K

Comptable Technique

Chercheur UX
Median $128K
Analyste Financier
Median $85K
Technologue de l'Information (TI)
Median $115K
Marketing
Median $189K
Architecte Solutions
Median $200K

Architecte de Données

Cloud Security Architect

Chef de Programme Technique
Median $200K
Opérations Business
$348K
Analyste Business
$144K
Service Client
$137K
Succès Client
$50.3K
Ressources Humaines
$74.2K
Juridique
$101K
Consultant en Management
$249K
Opérations Marketing
$131K
Chef de Programme
$216K
Ventes
$55.7K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Vanguard est Opérations Business at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $348,250. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Vanguard est de $134,989.

