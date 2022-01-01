Répertoire des entreprises
Tower Research Capital
Tower Research Capital Salaires

La fourchette de salaires de Tower Research Capital va de $53,765 en rémunération totale par an pour un Responsable de l'ingénierie logicielle in India au bas de l'échelle à $299,700 pour un Data Scientist in Singapore au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Tower Research Capital. Dernière mise à jour : 8/25/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $57.5K

Ingénieur logiciel backend

Ingénieur logiciel full-stack

Analyste commercial
$104K
Data Scientist
$300K

Analyste financier
$133K
Technologue en informatique
$131K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$53.8K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Tower Research Capital est Data Scientist at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $299,700. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Tower Research Capital est de $117,563.

Autres ressources