La rémunération totale moyenne Technologue de l'Information (TI) chez Enfusion va de HK$386K à HK$562K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Enfusion. Dernière mise à jour : 10/31/2025

Rémunération totale moyenne

HK$443K - HK$505K
Hong Kong (SAR)
Fourchette courante
Fourchette possible
HK$386KHK$443KHK$505KHK$562K
Fourchette courante
Fourchette possible

Block logo
+HK$450K
Robinhood logo
+HK$691K
Stripe logo
+HK$155K
Datadog logo
+HK$272K
Verily logo
+HK$171K
Don't get lowballed

Quels sont les niveaux de carrière chez Enfusion?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Technologue de l'Information (TI) chez Enfusion s'élève à une rémunération totale annuelle de HKHK$4,360,567. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Enfusion pour le poste Technologue de l'Information (TI) est de HKHK$2,993,268.

