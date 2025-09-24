Répertoire d'entreprises
Element Fleet Management
Element Fleet Management Scientifique des Données Salaires

La rémunération totale moyenne Scientifique des Données in Canada chez Element Fleet Management va de CA$160K à CA$218K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Element Fleet Management. Dernière mise à jour : 9/24/2025

Rémunération totale moyenne

CA$171K - CA$206K
Canada
Fourchette courante
Fourchette possible
CA$160KCA$171KCA$206KCA$218K
Fourchette courante
Fourchette possible

CA$226K

Quels sont les niveaux de carrière chez Element Fleet Management?

FAQ

The highest paying salary package reported for a Scientifique des Données at Element Fleet Management in Canada sits at a yearly total compensation of CA$217,685. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Element Fleet Management for the Scientifique des Données role in Canada is CA$159,511.

Autres ressources