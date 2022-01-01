Dropbox Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Dropbox va de $85,576 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $884,238 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Dropbox. Dernière mise à jour : 9/10/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ)

Ingénieur de Données

Ingénieur Logiciel de Sécurité

Designer Produit
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

Designer d'Interaction

Designer UX

Chef de Produit
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

Manager Ingénierie Logiciel
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
Scientifique des Données
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
Marketing
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
Chef de Programme Technique
IC3 $253K
IC4 $314K
Recruteur
IC3 $154K
IC4 $212K
Chercheur UX
Median $240K
Manager Design Produit
Median $426K
Chef de Programme
Median $157K
Ventes
Median $180K
Architecte Solutions
Median $171K

Architecte de Données

Architecte Sécurité Cloud

Assistant Administratif
$104K
Opérations Business
$191K
Manager Opérations Business
$151K
Analyste Business
$198K
Développement Commercial
$428K
Directeur de Cabinet
$111K
Développement Corporate
$134K
Service Client
$85.6K
Analyste de Données
$197K
Manager Science des Données
$667K
Analyste Financier
$96.5K
Designer Graphique
$222K
Ingénieur Matériel
$308K
Ressources Humaines
$343K
Technologue de l'Information (TI)
$145K
Juridique
$196K
Opérations Marketing
$180K
Gestionnaire Partenaires
$98.6K
Ingénieur Commercial
$365K
Analyste Cybersécurité
$319K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Dropbox, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

FAQ

Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Dropbox ni $242,822.

