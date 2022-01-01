Répertoire des entreprises
Roblox
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

Roblox Salaires

La fourchette de salaires de Roblox va de $19,386 en rémunération totale par an pour un Designer graphique au bas de l'échelle à $1,200,556 pour un Ingénieur logiciel au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Roblox. Dernière mise à jour : 8/19/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur logiciel
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

Ingénieur en apprentissage automatique

Ingénieur logiciel backend

Ingénieur logiciel full-stack

Ingénieur réseau

Ingénieur logiciel en assurance qualité

Ingénieur logiciel de production

Ingénieur logiciel en sécurité

Ingénieur en fiabilité de site

Ingénieur logiciel de jeux vidéo

Chef de produit
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
Recruteur
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

Recruteur technique

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Designer de produits
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

Designer UX

Data Scientist
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
Responsable de l'ingénierie logicielle
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
Analyste financier
Median $185K
Marketing
Median $260K
Assistant administratif
$141K
Analyste commercial
$161K
Responsable en science des données
$564K
Designer graphique
$19.4K
Ressources humaines
$281K
Technologue en informatique
$275K
Responsable de design de produit
$467K
Responsable de programme
$296K
Analyste en cybersécurité
$318K
Responsable de programme technique
$274K
Rédacteur technique
$191K
Confiance et sécurité
$228K
Capital-risqueur
$653K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

33%

AN 1

33%

AN 2

33%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Roblox, RSUs sont soumis à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33% acquiert dans le 1st-AN (8.25% trimestriel)

  • 33% acquiert dans le 2nd-AN (8.25% trimestriel)

  • 33% acquiert dans le 3rd-AN (8.25% trimestriel)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Roblox, RSUs sont soumis à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

Vous avez une question ? Demandez à la communauté.

Visitez la communauté Levels.fyi pour échanger avec des employés de différentes entreprises, obtenir des conseils de carrière et plus.

Visiter maintenant !

FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Roblox est Ingénieur logiciel at the TD1 level avec une rémunération totale annuelle de $1,200,556. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Roblox est de $332,693.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour Roblox

Entreprises connexes

  • Lyft
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Robinhood
  • Snap
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources