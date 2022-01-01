Roblox Salaires

La fourchette de salaires de Roblox va de $19,386 en rémunération totale par an pour un Designer graphique au bas de l'échelle à $1,200,556 pour un Ingénieur logiciel au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Roblox . Dernière mise à jour : 8/19/2025