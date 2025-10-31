La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez Capital One va de $139K par year pour Associate Software Eng à $476K par year pour Senior Distinguished Eng. Le package de rémunération médian in United States year totalise $151K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Capital One. Dernière mise à jour : 10/31/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Associate Software Eng
$139K
$132K
$387
$7.3K
Software Eng
$152K
$147K
$143
$4.8K
Senior Software Eng
$189K
$178K
$188
$9.9K
Lead Software Eng
$222K
$201K
$5.8K
$15.3K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
Chez Capital One, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)
33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)
33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)
Titres inclusSoumettre un nouveau titre
Ingénieur iOS
Ingénieur Logiciel Mobile
Ingénieur Logiciel Frontend
Ingénieur Machine Learning
Ingénieur Logiciel Backend
Ingénieur Logiciel Full-Stack
Ingénieur Réseau
Ingénieur Logiciel Assurance Qualité (AQ)
Ingénieur de Données
Ingénieur Logiciel de Production
Ingénieur Logiciel de Sécurité
Chercheur Scientifique