Capital One Salaires

Le salaire de Capital One va de $46,000 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $523,333 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Capital One. Dernière mise à jour : 9/7/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

Ingénieur iOS

Ingénieur Logiciel Mobile

Ingénieur Logiciel Frontend

Ingénieur en Apprentissage Automatique

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Réseau

Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ)

Ingénieur de Données

Ingénieur Logiciel de Production

Ingénieur Logiciel de Sécurité

Chercheur Scientifique

Chef de Produit
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
Analyste Business
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

Analyste de Données
Median $120K
Manager Ingénierie Logiciel
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
Scientifique des Données
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
Chef de Projet
Median $110K
Designer Produit
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

Designer UX

Designer Mobile

Analyste Financier
Median $120K

Analyste de Risque

Analyste de Fraude

Manager Science des Données
Median $251K
Analyste Cybersécurité
Median $175K

Analyste de Risque Technologique

Ressources Humaines
Median $110K
Chef de Programme Technique
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
Recruteur
Median $120K
Architecte Solutions
Median $265K

Architecte de Données

Cloud Security Architect

Capital-Risqueur
Median $152K

Principal

Associé

Directeur de Cabinet
Median $150K
Ventes
Median $184K
Comptable
Median $100K

Comptable Technique

Consultant en Management
Median $118K
Opérations Business
Median $177K
Service Client
Median $46K
Technologue de l'Information (TI)
Median $158K
Marketing
Median $77.3K
Chef de Programme
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
Chercheur UX
Median $133K
Manager Opérations Business
Median $90.5K
Banquier d'Investissement
Median $110K
Développement Commercial
Median $136K
Opérations Marketing
Median $96K
Assistant Administratif
$65.5K
Développement Corporate
$166K
Succès Client
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
Designer Graphique
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
Options

Chez Capital One, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)

FAQ

Capital Oneで報告されている最高給与の職種はChef de Produit at the Vice President levelで、年間総報酬は$523,333です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Capital Oneで報告されている年間総報酬の中央値は$149,509です。

