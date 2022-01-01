Blackstone Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de Blackstone va de $40,903 en rémunération totale par an pour un Analyste commercial au bas de l'échelle à $300,000 pour un Capital-risqueur au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Blackstone. Dernière mise à jour : 8/23/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Analyst $147K
Associate $168K
Vice President $261K

Ingénieur logiciel backend

Ingénieur logiciel full-stack

Analyste financier
Median $110K
Capital-risqueur
Median $300K

Associé

Analyste

Data Scientist
Median $150K
Chef de produit
Median $155K
Analyste de données
Median $135K
Analyste commercial
$40.9K
Développement commercial
$133K
Succès client
$109K
Technologue en informatique
$139K
Banquier d'investissement
$168K
Juridique
$219K
Marketing
$199K
Chef de projet
$48K
Analyste en cybersécurité
$136K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$207K
Architecte de solutions
$60.6K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Blackstone est Capital-risqueur avec une rémunération totale annuelle de $300,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Blackstone est de $146,731.

